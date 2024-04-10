В России назвали сохраняющиеся направления сотрудничества России и США

Депутат Журова: Россия и США все еще сотрудничают по теме безопасности и климата

Россия и США, несмотря на проблемы в отношениях, продолжают взаимодействовать по нескольким направлениям, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала направления сотрудничества, по которым Москва и Вашингтон все еще поддерживают контакты.

«Это антитеррористические темы, потому что у нас соглашения есть, что мы друг другу помогаем и делимся информацией, мы это можем с [американскими] коллегами обсуждать. И климатические темы, о чем говорил президент. Это единственные две темы, которые нейтральны и не политизированы», — сказала депутат.

Также она отметила, что несмотря на разногласия политических элит, граждане двух государств сохраняют дружеские отношения.

«Эти темы на официальном уровне, но простые люди-то общаются друг с другом. У них все темы есть за редким исключением, когда нет общения. Это политики придумывают различные способы, чтобы не дружить и продемонстрировать это людям, но сами люди стараются быть дружелюбными за редкими исключениями», — заключила она.

29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последнее время западные страны практически отказались от сотрудничества с Москвой в области борьбы с терроризмом. При этом он отметил, что лидеры США, Европы и Великобритании ранее выступали за то, чтобы контакты по этому вопросу происходили вне зависимости от экономических и политических разногласий.