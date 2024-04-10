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05:00, 10 апреля 2024Забота о себе

Эксперт по отношениям предостерегла от увлечения сайтами знакомств

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Многие люди находят любовь с помощью сайтов и приложений для знакомств, однако эти ресурсы могут не только принести пользу, но и навредить, предупредила эксперт по отношениям Марина Лазарис. Она предостерегла от чрезмерного увлечения этими сервисами в комментарии для издания Independent.

По словам Лазарис, от приложений для знакомств можно сильно устать, что повлечет за собой другие проблемы. Первым признаком усталости, по ее заверению, является критичное и негативное отношение к людям во время переписок.

Специалистка по отношениям Эмма Сэйл добавила, что усталость от сайтов приводит к утомлению, разочарованию и выгоранию. Сэйл уточнила, что это происходит, если человек очень активно ищет партнера, однако все его попытки оказываются неудачными.

Также, продолжила она, усталость может вызвать и разнообразие предложений. Увлекшись общением, человек может потерять связь с реальностью, а затем — и интерес к собеседникам.

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Чтобы избежать выгорания, следует четко обозначить цель — для чего используется приложение для знакомств, отметила Лазарис. Также полезно делать перерывы в общении в интернете. Кроме того, специалистки призвали выстраивать четкие границы в общении с потенциальными партнерами, чтобы каждый понимал цель общения.

Если же виртуальный роман не перерастет в реальное свидание, стоит задуматься, подходит ли человеку подобный вид знакомства в принципе, подытожила Сэйл.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала самый вредный для отношений миф. Убеждение, что у каждого человека есть идеальная пара, является не только ошибочным, но и невероятно вредным, заявила она.

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      Вера Владзиевская
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