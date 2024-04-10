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17:53, 10 апреля 2024Силовые структуры

В ЛНР предстанут перед судом две наводчицы ВСУ

Прокуратура отдала под суд двух жительниц ЛНР за пособничество ВСУ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному дело двух жительниц Луганской Народной Республики (ЛНР), обвиняемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ), в результате чего обстрелы не пережил один человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Им вменяется пособничество по целому ряду статей УК РФ — в покушении, лишении жизни, умышленном уничтожении чужого имущества и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте. Они предстанут перед судом, куда направлены для рассмотрения по существу материалы дела.

По версии следствия, в 2022 году женщины с июня по сентябрь собирали сведения о временном размещении беженцев в Новоайдарском аграрном колледже и на территории частного сельскохозяйственного предприятия ЛНР для передачи украинским спецслужбам. По данным наводчиц ВСУ произвели обстрел, который не смог пережить мирный житель.

10 апреля ФСБ сообщила о задержании студента московского вуза, занимавшегося сбором информации о Вооруженных силах России (ВС РФ) для украинских спецслужб. Молодой человек, являющийся уроженцем Макеевки, по своей инициативе установил контакт со структурами, связанными с разведкой Украины, и предложил сотрудничество. С января по февраль студент передал украинской стороне сведения, использование которых могло нанести ущерб военным объектам и технике, привести к потерям личного состава ВС РФ.

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      Любовь Ширижик
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