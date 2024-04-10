В ЛНР предстанут перед судом две наводчицы ВСУ

Прокуратура отдала под суд двух жительниц ЛНР за пособничество ВСУ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному дело двух жительниц Луганской Народной Республики (ЛНР), обвиняемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ), в результате чего обстрелы не пережил один человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Им вменяется пособничество по целому ряду статей УК РФ — в покушении, лишении жизни, умышленном уничтожении чужого имущества и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте. Они предстанут перед судом, куда направлены для рассмотрения по существу материалы дела.

По версии следствия, в 2022 году женщины с июня по сентябрь собирали сведения о временном размещении беженцев в Новоайдарском аграрном колледже и на территории частного сельскохозяйственного предприятия ЛНР для передачи украинским спецслужбам. По данным наводчиц ВСУ произвели обстрел, который не смог пережить мирный житель.

10 апреля ФСБ сообщила о задержании студента московского вуза, занимавшегося сбором информации о Вооруженных силах России (ВС РФ) для украинских спецслужб. Молодой человек, являющийся уроженцем Макеевки, по своей инициативе установил контакт со структурами, связанными с разведкой Украины, и предложил сотрудничество. С января по февраль студент передал украинской стороне сведения, использование которых могло нанести ущерб военным объектам и технике, привести к потерям личного состава ВС РФ.