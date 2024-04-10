Глава Гагаузии возмутилась визитом Санду в регион

Глава Гагаузии Гуцул возмутилась визитом Санду в регион в ее отсутствие

Глава Гагаузии Евгения Гуцул возмутилась визитом президента Молдавии Майи Санду в регион в ее отсутствие. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Майя Санду решила приехать в Гагаузию, пока я в рабочей поездке. Мы, гагаузы, гостеприимный народ. Почему президент не приезжает официально, а делает это исподтишка?!» — заявила она.

Гуцул отметила, что власти Молдавии снова показали свое отношение к гагаузам. Глава Гагаузии указала на применение силы правоохранителями к мирным жителям, которые хотят задать вопросы молдавскому руководству.

Ранее стало известно, что протестующие в Гагаузии пытаются прорваться к зданию Комратского государственного университета, где проходит встреча с Майей Санду. Сообщается, что вуз оцепили сотрудники Службы государственной охраны, а в регион приехали экипажи полиции из Кишинева и других районов республики.