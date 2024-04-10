Глубоководный АС-30 совершил первое погружение после ремонта

Глубоководный аппарат АС-30 совершил на Камчатке первое погружение после ремонта

Экипаж глубоководного аппарата АС-30 Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил на Камчатке первое погружение после ремонта подводного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Экипаж глубоководного аппарата АС-30 выполнил пуско-наладочные работы с борта спасательного судна-носителя "Георгий Козьмин". Погружение состоялось в рамках сдачи курсовой задачи А-2», — говорится в сообщении.

АС-30 доставили в пункт базирования флота на Камчатке после планового ремонта на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, который длился около года. На аппарате заменили двигатели и провели техобслуживание средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования.

АС-30 проекта 1855 «Приз» разработан для спасения экипажей подлодок. Аппарат длиной 13,5 метра может принять на борт до двадцати спасенных, а экипаж состоит из четырех человек. Автономность жизнеобеспечения со спасенными — 10 часов.

В конце марта в Минобороны России сообщили, что на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для Военно-морского флота. Аппарат предназначен для выполнения аварийно-спасательных и научных работ.