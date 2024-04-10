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17:21, 10 апреля 2024Ценности

IKEA захотела вернуться на Украину

Шведский магазин мебели IKEA захотел вновь открыться на Украине

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Шведский магазин мебели IKEA захотел возобновить работу на территории Украины после закрытия в 2021 году. Об этом сообщает Obozrevatel.

В пресс-службе рассказали, что компания стремится как можно быстрее вернуться на рынок страны. При этом представители ретейлера не назвали точных сроков открытия торговых точек. Как отметили в центральном офисе IKEA, главный приоритет для возобновления работы магазинов — это безопасность работников и клиентов.

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«Пока мы делаем все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на нашу возможную деятельность. Как только все необходимые аспекты будут отлажены, IKEA снова сможет предлагать свой ассортимент для как можно большего количества людей в Украине», — рассказали в компании в ответ на запрос журналистов.

Ранее стало известно, что площади ушедшей из России IKEA во всех торговых центрах «Мега» займет маркетплейс «Мегамаркет». По данным знакомых с переговорами источников, сделка находится на финальной стадии.

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      Карина Черных
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