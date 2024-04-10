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16:34, 10 апреля 2024Мир

Индия поставит на границу с Китаем российские ПЗРК

Newsweek: Индия поставит российские ПЗРК своим войскам на границе с Китаем

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Индия намерена поставить своим войскам на границе с Китаем переносные зенитно-ракетные комплексы российского производства. Об этом сообщает издание Newsweek.

Согласно публикации, в настоящее время Индия закупает российские ПЗРК «Игла-С» для войск противовоздушной обороны, размещенных в высокогорной местности вдоль северной границы с Китаем на фоне напряженности в отношениях двух стран.

Бывший руководитель московского бюро информационного агентства Press Trust of India Нандан Унникришнан заявил в беседе с изданием, что приобретение Индией российского оружия на фоне напряженности в отношениях с КНР указывает на то, что дружественные и развивающиеся «российско-китайские отношения не оказали заметного влияния на оборонное партнерство Индии и России».

В начале апреля стало известно, что Индия в ближайшие месяцы получит два военных корабля российского производства.

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      Елизавета Мытарева
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