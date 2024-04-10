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17:46, 10 апреля 2024Ценности

Известная 60-летняя актриса снялась без штанов для журнала

60-летняя актриса Бригитта Нильсен снялась в белом боди для журнала Interview

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Известная датская актриса, фотомодель и певица Бригитта Нильсен приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Interview. Соответствующие фото опубликованы на сайте издания.

На одном из размещенных снимков 60-летняя звезда позировала перед фотографом в белом боди на широких бретелях и с глубоким декольте, отказавшись от штанов и продемонстрировав татуировку в области щиколотки.

Кроме того, знаменитость надела белые остроносые туфли на высоком каблуке. Стилисты уложили ее волосы в объемную прическу, а визажисты нанесли макияж.

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На другом кадре Нильсен примерила боди без рукавов с леопардовым принтом, приняв откровенную позу.

Ранее в апреле 53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и восхитила фанатов. Манекенщица пришла на 40-летие бренда Dolce & Gabbana в Милане в классическом черном костюме в полоску с массивным декоративным цветком на груди.

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      Екатерина Ештокина
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