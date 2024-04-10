Известная 60-летняя актриса снялась без штанов для журнала

60-летняя актриса Бригитта Нильсен снялась в белом боди для журнала Interview

Известная датская актриса, фотомодель и певица Бригитта Нильсен приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Interview. Соответствующие фото опубликованы на сайте издания.

На одном из размещенных снимков 60-летняя звезда позировала перед фотографом в белом боди на широких бретелях и с глубоким декольте, отказавшись от штанов и продемонстрировав татуировку в области щиколотки.

Кроме того, знаменитость надела белые остроносые туфли на высоком каблуке. Стилисты уложили ее волосы в объемную прическу, а визажисты нанесли макияж.

На другом кадре Нильсен примерила боди без рукавов с леопардовым принтом, приняв откровенную позу.

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