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12:13, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Известный российский блогер рассказал о попытке повторить рекорд Гиннесса

Кадр: Андрюша Прокофьев / YouTube

Российский блогер Станислав Плетнев, известный как Супер Стас, рассказал, что попытался повторить рекорд Гиннесса по поеданию острого. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста блогера Андрея Прокофьева, доступном на YouTube.

Плетнев заявил, что съел продукты, общая острота которых составляет 14 миллионов по шкале Сковилла.

По словам блогера, он попробовал в том числе перец «Каролинский жнец», который считается самым острым в мире. «Это просто страдания. Ты просто получаешь адреналин. [Ты рад], что не сжег себе все *** (к черту)», — описал он свои впечатления.

Ранее Плетнев рассказал, что ему удалось похудеть на 75 килограммов. Как уточнил блогер, это произошло, когда ему было около 18-19 лет.

В октябре 2023 года сообщалось, что Майк Джек из Канады попал в Книгу рекордов Гиннесса за скоростное поедание самого острого перца в мире. Почти за 7 минут он съел 50 перцев сорта «Каролинский жнец».

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      Мария Большакова
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