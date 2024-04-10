Известный российский блогер рассказал о попытке повторить рекорд Гиннесса

Российский блогер Станислав Плетнев, известный как Супер Стас, рассказал, что попытался повторить рекорд Гиннесса по поеданию острого. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста блогера Андрея Прокофьева, доступном на YouTube.

Плетнев заявил, что съел продукты, общая острота которых составляет 14 миллионов по шкале Сковилла.

По словам блогера, он попробовал в том числе перец «Каролинский жнец», который считается самым острым в мире. «Это просто страдания. Ты просто получаешь адреналин. [Ты рад], что не сжег себе все *** (к черту)», — описал он свои впечатления.

Ранее Плетнев рассказал, что ему удалось похудеть на 75 килограммов. Как уточнил блогер, это произошло, когда ему было около 18-19 лет.

В октябре 2023 года сообщалось, что Майк Джек из Канады попал в Книгу рекордов Гиннесса за скоростное поедание самого острого перца в мире. Почти за 7 минут он съел 50 перцев сорта «Каролинский жнец».