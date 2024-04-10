Колдун рассказал о состоянии участника «Голоса» незадолго до суицида

Дмитрий Колдун: Кунгуров не выглядел как человек, планирующий совершить суицид

Исполнитель и коллега Заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова Дмитрий Колдун рассказал о состоянии музыканта незадолго до совершения самоубийства. Своим мнением он поделился в разговоре с «Московским комсомольцем».

Колдун поведал, что в течение нескольких месяцев перед трагедий он пересекался с погибшим и не замечал в его состоянии предпосылок к суициду.

Первым делом, когда прочитал новость, я стал вспоминать и анализировать, как такое могло случиться? И не нашел ни одной зацепки. Не знаю, как должен выглядеть человек, который собирается покончить жизнь самоубийством, но в моем представлении явно не так Дмитрий Колдун

Он добавил, что коллеги вместе шутили и обсуждали разные вещи, а Кунгуров делился успехами и радовался, что его пригласили получать награду.

«Во всяком случае, я думаю, что человек, который собирается все закончить, в моем представлении должен быть как минимум безразличнее в разы к тому, что происходит вокруг. А у него было воодушевление, он общался с интересом», — признался собеседник издания.

Ранее друг Кунгурова рассказал о состоянии артиста перед смертью.

Вечером 8 апреля стало известно, что заслуженный артист России Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. В полицию обратилась его жена, которой он написал сообщение с угрозами наложить на себя руки. Прибывшие на место сотрудники нашли тело Кунгурова под окнами дома.