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15:59, 10 апреля 2024Культура

Колдун рассказал о состоянии участника «Голоса» незадолго до суицида

Дмитрий Колдун: Кунгуров не выглядел как человек, планирующий совершить суицид
Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров. Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Исполнитель и коллега Заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова Дмитрий Колдун рассказал о состоянии музыканта незадолго до совершения самоубийства. Своим мнением он поделился в разговоре с «Московским комсомольцем».

Колдун поведал, что в течение нескольких месяцев перед трагедий он пересекался с погибшим и не замечал в его состоянии предпосылок к суициду.

Первым делом, когда прочитал новость, я стал вспоминать и анализировать, как такое могло случиться? И не нашел ни одной зацепки. Не знаю, как должен выглядеть человек, который собирается покончить жизнь самоубийством, но в моем представлении явно не так

Дмитрий Колдун

Он добавил, что коллеги вместе шутили и обсуждали разные вещи, а Кунгуров делился успехами и радовался, что его пригласили получать награду.

«Во всяком случае, я думаю, что человек, который собирается все закончить, в моем представлении должен быть как минимум безразличнее в разы к тому, что происходит вокруг. А у него было воодушевление, он общался с интересом», — признался собеседник издания.

Ранее друг Кунгурова рассказал о состоянии артиста перед смертью.

Вечером 8 апреля стало известно, что заслуженный артист России Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. В полицию обратилась его жена, которой он написал сообщение с угрозами наложить на себя руки. Прибывшие на место сотрудники нашли тело Кунгурова под окнами дома.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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