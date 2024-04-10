Литовский министр показал Зеленскому большой пакет поддержки

Министр обороны Касчюнас: Литва будет искать пути для увеличения поддержки Киева

Вильнюс намерен продолжить наращивать поддержку Киева. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, его слова приводит LRT.

Глава ведомства прибалтийской республики прибыл на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. В рамках визита Касчюнаса стороны обсудили дальнейшее сотрудничество государств.

«Я представил весь наш пакет поддержки. Хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и будет еще больше. Мы будем искать все пути и возможности для его увеличения», — передает издание.

Касчюнас в том числе рассказал Зеленскому об идее программы дронов, которые для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет производить Литва. Однако перед запуском промышленности и поставками беспилотников Киеву Вильнюсу потребуется организовать правовую базу соответствующим образом.

Ранее стало известно о намерениях Литвы закупить для ВСУ три тысячи дронов. Направить беспилотники на передовую Вильнюс планирует до конца 2024 года, рассказала премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните.