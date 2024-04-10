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18:05, 10 апреля 2024Бывший СССР

Литовский министр показал Зеленскому большой пакет поддержки

Министр обороны Касчюнас: Литва будет искать пути для увеличения поддержки Киева

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вильнюс намерен продолжить наращивать поддержку Киева. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, его слова приводит LRT.

Глава ведомства прибалтийской республики прибыл на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. В рамках визита Касчюнаса стороны обсудили дальнейшее сотрудничество государств.

«Я представил весь наш пакет поддержки. Хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и будет еще больше. Мы будем искать все пути и возможности для его увеличения», — передает издание.

Касчюнас в том числе рассказал Зеленскому об идее программы дронов, которые для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет производить Литва. Однако перед запуском промышленности и поставками беспилотников Киеву Вильнюсу потребуется организовать правовую базу соответствующим образом.

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Ранее стало известно о намерениях Литвы закупить для ВСУ три тысячи дронов. Направить беспилотники на передовую Вильнюс планирует до конца 2024 года, рассказала премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните.

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      Екатерина Грищенко
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