МИД назвал нападение на посольство России в Литве результатом русофобии

МИД назвал нападение на посольство России в Литве результатом политики русофобии

Нападение на посольство России в Литве стали результатом целенаправленной политики русофобии властей страны и беспрецедентного накала антироссийской риторики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Кроме того, Москва требует от литовских правоохранителей объективного расследования нападения и надлежащего обеспечения безопасности российской дипмиссии, отметила она. Захарова подчеркнула, что все причастные к этому должны быть найдены и наказаны. Также она указала на необходимость возмещения ущерба, причиненного зданию российского диппредставительства.