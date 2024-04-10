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11:57, 10 апреля 2024Бывший СССР

МИД назвал нападение на посольство России в Литве результатом русофобии

МИД назвал нападение на посольство России в Литве результатом политики русофобии

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Нападение на посольство России в Литве стали результатом целенаправленной политики русофобии властей страны и беспрецедентного накала антироссийской риторики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Кроме того, Москва требует от литовских правоохранителей объективного расследования нападения и надлежащего обеспечения безопасности российской дипмиссии, отметила она. Захарова подчеркнула, что все причастные к этому должны быть найдены и наказаны. Также она указала на необходимость возмещения ущерба, причиненного зданию российского диппредставительства.

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      Кристина Есикова
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