МИД России предупредил Армению и Азербайджан о грязной игре Запада

Захарова: Запад начинает грязнейшую игру по дестабилизации ситуации в Закавказье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад начинает грязнейшую игру в Закавказье для дестабилизации ситуации в регионе. Об этом она рассказала в ходе брифинга, запись которого доступна на YouTube.

«Мы предупреждаем об опасной роли Запада, который сейчас начинает грязнейшую игру в регионе для дестабилизации ситуации», — сообщила дипломат.

При этом она отметила, что территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими методами, а также призвала страны снизить накал воинственной риторики. Захарова также подчеркнула, что вовлекаясь в армяно-азербайджанский диалог Евросоюз занимается не посредничеством, а дестабилизацией ситуации в регионе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения является партнером и союзником России. Он также рассказал, что в Москве надеются на возможность личного диалога между премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.