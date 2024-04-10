Мужские трусы стали трендом у женщин

Style Caster: мужские трусы-боксеры стали трендом у женщин в 2024 году

Мужские трусы-боксеры стали трендом у женщин в 2024 году. Соответствующий материал публикует портал Style Caster.

Знаменитости и инфлюэнсеры начали регулярно появляться на публике и выкладывать фото в данных трусах, которые они носят в качестве шорт. Кроме того, некоторые модники также выходили в свет в шортах, дизайн которых имитирует мужские боксеры. Такие модели представлены в линейках таких брендов, как Free People, Alexander Wang, By Anthropologie, Comme SiLa и других.

Среди звезд, последовавших тенденции, оказались актрисы Сидни Суини и Кристен Стюарт, певица Кэти Перри, супермодель Белла Хадид и другие.

Ранее в апреле стало известно, что женские сумки стали трендом у мужчин. Выяснилось, что в последние годы мужчины, в том числе различные знаменитости, начали появляться на публике с сумками, поскольку карманов в одежде для их личных вещей оказалось недостаточно.