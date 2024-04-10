Начальник российского отдела полиции допустил угон служебной машины и был уволен

На Урале уволили начальника отдела полиции, допустившего угон служебного авто

В Алапаевске Свердловской области уволили начальника отдела полиции, допустившего угон служебного автомобиля одним из задержанных. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

По его словам, подполковник Сергей Анисимов был уволен из органов внутренних дел 9 апреля. Этот факт изданию подтвердил и пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Известно, что все произошло 12 марта. Двое полицейских приехали в село Костино на служебной машине, чтобы задержать подозреваемого в нападении с ножом и отвезти его в Алапаевск. В какой-то момент сотрудники вышли из авто, оставив ключи в замке зажигания. Задержанный этим воспользовался — сел за руль автомобиля и скрылся. Однако возле Нижней Синячихи он не справился с управлением и врезался в будку. Его задержали.