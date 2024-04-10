Национализированная Германией «дочка» «Газпрома» продолжит импорт СПГ из России

Глава SEFE Барно: экс-Gazprom Germania продолжит импорт топлива с «Ямал СПГ»

Национализированная Германией «дочка» «Газпрома» продолжит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом заявил исполнительный директор компании SEFE (Securing Energy for Europe, экс-Gazprom Germania) Фредерик Барно, его цитирует Bloomberg.

Контракт SEFE на поставки топлива с «Ямал СПГ» действует до 2040 года. По словам Барно, несмотря на призывы разорвать все связи с Москвой, компания не будет расторгать соглашение, однако и новых договоров подписывать не будет.

«"Ямал" — это уже действующая договоренность. Это контракт, и мы должны его выполнить, но мы точно не будем заключать новые договоры с Россией», — пояснил глава компании.

Ранее стало известно об остановке сжижения газа на проекте «Арктик СПГ-2». Причиной стали санкции США, введенные в ноябре прошлого года. Они не позволили «Новатэку» получить заказанные в Южной Корее газовозы ледового класса, а других судов для проекта нет.

Евросоюзу удалось заместить более десяти процентов поставок российского трубопроводного газа. Однако энергоресурсы из РФ заменили не на топливо из других стран, а на сжиженный природный газ (СПГ) из России. Доля трубопроводного газа снизилась с 37 до 8,7 процента после начала спецоперации, а доля российского топлива в общем импорте газа Европой выросла до 15 процентов.

Главными покупателями российского СПГ в Европе в 2023 году стали Испания, Бельгия и Нидерланды. Они приобрели у России 5,24, 3,82 и 2,1 миллиарда кубометров этого вида топлива соответственно. На долю первой пришлось 40 процентов от европейского импорта российского СПГ, второй — 30 процентов. В свою очередь, поставки в Нидерланды за год увеличились в 1,9 раза.