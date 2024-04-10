Национализированная Германией «дочка» «Газпрома» продолжит импорт СПГ из России
Национализированная Германией «дочка» «Газпрома» продолжит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом заявил исполнительный директор компании SEFE (Securing Energy for Europe, экс-Gazprom Germania) Фредерик Барно, его цитирует Bloomberg.
Контракт SEFE на поставки топлива с «Ямал СПГ» действует до 2040 года. По словам Барно, несмотря на призывы разорвать все связи с Москвой, компания не будет расторгать соглашение, однако и новых договоров подписывать не будет.
«"Ямал" — это уже действующая договоренность. Это контракт, и мы должны его выполнить, но мы точно не будем заключать новые договоры с Россией», — пояснил глава компании.
Ранее стало известно об остановке сжижения газа на проекте «Арктик СПГ-2». Причиной стали санкции США, введенные в ноябре прошлого года. Они не позволили «Новатэку» получить заказанные в Южной Корее газовозы ледового класса, а других судов для проекта нет.
Евросоюзу удалось заместить более десяти процентов поставок российского трубопроводного газа. Однако энергоресурсы из РФ заменили не на топливо из других стран, а на сжиженный природный газ (СПГ) из России. Доля трубопроводного газа снизилась с 37 до 8,7 процента после начала спецоперации, а доля российского топлива в общем импорте газа Европой выросла до 15 процентов.
Главными покупателями российского СПГ в Европе в 2023 году стали Испания, Бельгия и Нидерланды. Они приобрели у России 5,24, 3,82 и 2,1 миллиарда кубометров этого вида топлива соответственно. На долю первой пришлось 40 процентов от европейского импорта российского СПГ, второй — 30 процентов. В свою очередь, поставки в Нидерланды за год увеличились в 1,9 раза.