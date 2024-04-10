Цены на лодки в Оренбурге взмыли на фоне наводнения

Цены на лодки и забродные сапоги в Оренбурге резко выросли на фоне наводнения

В затопленном Оренбурге взмыли цены на лодки и забродные сапоги. О реакции профильных магазинов на небывалый спрос пишет «Подъем».

По словам местных жителей, за несколько часов надувные лодки подорожали на тысячи рублей и продолжают дорожать. Стоимость их уже поднялась с 12 до 17 тысяч рублей. Костюмы и забродники на фоне наводнения через день повышаются в цене на полторы тысячи рублей. «Ценники переписывают прямо на месте, с людей просто дерут деньги», — возмущается оренбуржец.

На внезапный рост цен жалуются и жители Орска, пострадавшего от прорыва дамбы. В частности, резко увеличилась стоимость воды и других продуктов первой необходимости. Областная прокуратура, однако, случаев завышения цен не фиксирует.

Ранее стало известно, сколько жителей Оренбуржья было эвакуировано из-за паводков. В общей сложности их число составило 7,7 тысячи человек, среди них — 1,7 тысячи детей. На утро 10 апреля в регионе подтопленными остаются более 12 тысяч жилых домов и почти 15 тысяч приусадебных участков.