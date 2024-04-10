Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 10 апреля 2024Экономика

Цены на лодки в Оренбурге взмыли на фоне наводнения

Цены на лодки и забродные сапоги в Оренбурге резко выросли на фоне наводнения

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В затопленном Оренбурге взмыли цены на лодки и забродные сапоги. О реакции профильных магазинов на небывалый спрос пишет «Подъем».

По словам местных жителей, за несколько часов надувные лодки подорожали на тысячи рублей и продолжают дорожать. Стоимость их уже поднялась с 12 до 17 тысяч рублей. Костюмы и забродники на фоне наводнения через день повышаются в цене на полторы тысячи рублей. «Ценники переписывают прямо на месте, с людей просто дерут деньги», — возмущается оренбуржец.

На внезапный рост цен жалуются и жители Орска, пострадавшего от прорыва дамбы. В частности, резко увеличилась стоимость воды и других продуктов первой необходимости. Областная прокуратура, однако, случаев завышения цен не фиксирует.

Ранее стало известно, сколько жителей Оренбуржья было эвакуировано из-за паводков. В общей сложности их число составило 7,7 тысячи человек, среди них — 1,7 тысячи детей. На утро 10 апреля в регионе подтопленными остаются более 12 тысяч жилых домов и почти 15 тысяч приусадебных участков.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      Грузовик с вахтовиками рухнул в карьер в российском регионе и попал на видео

      Виктория Лопырева назвала неактуальными браслеты Cartier

      Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР

      Десятки затопленных домов возле Оренбурга сняли с высоты птичьего полета

      Борисов назвал причину второй отмены первого пуска «Ангары» с Восточного

      Военный эксперт объяснил действие белого фосфора на организм человека

      Сестры-близнецы встретились спустя 30 лет разлуки и удивились схожести вкусов

      В затапливаемом паводком российском регионе запретили продажу алкоголя

      Стало известно об отказе итальянского тренера возглавить «Спартак»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше