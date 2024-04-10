Найденная в кухонном шкафу ваза ушла с молотка за 41 миллион рублей

В США найденная в шкафу ваза XVIII века ушла с молотка за 444 тысячи долларов

В США ваза, хранившаяся у известных супругов из города Цинциннати, штат Огайо, ушла с молотка за 444,5 тысячи долларов (41,1 миллиона рублей). Об этом сообщает The Cincinnati Enquirer.

Древний сосуд принадлежал Чарльзу Флейшманну III — правнуку предпринимателя Чарльза Луи Флейшманна, который основал компанию по производству дрожжей Fleischmann's Yeast Company. Он и его жена по имени Блэр увлекались историей и много путешествовали. За свою жизнь они сумели собрать коллекцию из многочисленных предметов искусства, представляющих историческую и культурную ценность.

Один из ценных предметов искусства был найден родственниками Чарльза и Блэр в их доме. В кухонном шкафу супругов хранилась редкая светло-голубая фарфоровая ваза, созданная в XVIII веке в период правления маньчжурского императора Айсиньгьоро Иньчжэня из династии Цин. На дне вазы имелось клеймо Иньчжэня из бронзы, что делало ее одним из самых редких сосудов того времени. Как отмечают специалисты, в настоящее время известно всего три подобных сосуда.

Ваза высотой 15 сантиметров была выставлена на торги аукционным домом Leslie Hindman Auctioneers. Изначально ее стоимость оценивалась в 1,5-2,5 тысячи долларов (138-231 тысяча рублей), поскольку у устроителей аукциона не было всех необходимых документов, подтверждающих ее подлинность. Несмотря на это, за ценный сосуд боролись 20 коллекционеров. В результате она ушла с молотка за 444,5 тысячи долларов.

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