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00:30, 10 апреля 2024Из жизни

Женщина прикинулась 14-летней ради секса с подростками и снова попала под арест

Арестована американка, выдавшая себя за 14-летнюю ради секса с подростками

Кадр: WFLA

В США второй раз арестовали женщину из штата Флорида, которая прикинулась 14-летней ради совращения подростков. Об этом сообщает New York Post.

23-летняя Алисса Энн Зингер из города Тампа впервые попала под арест 24 ноября 2023 года. Ее обвинили в сексуальном насилии над мальчиком в возрасте от 12 до 15 лет. По данным следствия, женщина познакомилась с ним в мессенджере, выдала себя за его ровесницу и стала отправлять ему видеоролики порнографического содержания. После этого американка несколько раз встречалась со школьником и занималась с ним сексом.

В четверг, 4 апреля, Зингер снова арестовали. Выяснилось, что в деле появилось еще четыре несовершеннолетних фигуранта, которые подверглись сексуальному насилию с ее стороны. Согласно судебным документам, всем пострадавшим также от 12 до 15 лет.

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В июле 2023-го женщину вместе с первым пострадавшим задержали за магазинную кражу. Полицейскому она представилась своим именем, но заявила, что родилась в 2009 году. В базе данных значилась только Алисса Энн Зингер 2001 года рождения. Тогда американка сказала, что у нее есть сводная сестра с таким же именем, и была отпущена.

В ходе проверки правоохранительные органы узнали о ее многочисленных связях с несовершеннолетними. После ареста в ноябре Зингер полностью признала вину и была освобождена до суда под залог в 7,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в течение шести месяцев в американском городе Бакай, штат Аризона, за секс со школьниками арестовали трех учительниц. После ареста в марте 23-летней Алиссы Тодд СМИ обратили внимание на то, что она стала уже третьей учительницей из этого города с сентября 2023 года, которая попала под суд за совращение малолетних.

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      Никита Савин
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