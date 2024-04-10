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12:27, 10 апреля 2024Мир

ООН получила данные о применении Украиной кассетных боеприпасов

УВКПЧ ООН получило данные о применении Украиной кассетных боеприпасов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило данные о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель организации Джереми Лоуренс, передает РИА Новости.

«УВКПЧ известно о сообщениях российских властей об атаках вооруженных сил Украины на город и область Белгород и выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Нам также известно об утверждениях о применении кассетных боеприпасов на территории Российской Федерации», — рассказал представитель.

При этом Лоуренс не смог подтвердить факт применения данного типа вооружений против гражданского населения. Однако он подчеркнул, что ООН не считает кассетные боеприпасы законным способом ведения войны и выступает за полное прекращение их применения.

14 марта стало известно о перехвате над Белгородской областью российскими военными реактивных снарядов, запущенных ВСУ. Предполагается, что они могли включать в себя кассетные боеприпасы.

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      Максим Габриелян
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