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13:03, 10 апреля 2024Путешествия

Пассажирский самолет задел колесом землю, не смог сесть и попал на видео

Daily Mirror: самолет Ryanair задел колесом землю и прервал посадку

Самолет авиакомпании Ryanair задел колесом землю, не смог сесть и попал на видео. Его опубликовал британский таблоид Daily Mirror.

По данным источника, инцидент произошел во вторник, 9 апреля, в аэропорту Манчестера. На размещенных в сети кадрах видно, как пассажирский лайнер раскачивается из стороны в сторону при сильном ветре, затем касается одним колесом земли и прерывает посадку.

Как пишет издание, недалеко от аэропорта Манчестера в тот день наблюдались порывы ветра со скоростью до 50 миль в час (около 20 метров в секунду). Ветер валил деревья на дороги и трамвайные пути. Отмечается, что восьми самолетам при посаде пришлось уйти на второй круг.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines приземлился во время шторма и попал на видео. На кадрах видно, как воздушное судно прыгает над взлетно-посадочной полосой, при этом сильно раскачиваясь.

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      Марина Черняк
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