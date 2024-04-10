Пассажирский самолет задел колесом землю, не смог сесть и попал на видео

Daily Mirror: самолет Ryanair задел колесом землю и прервал посадку

Самолет авиакомпании Ryanair задел колесом землю, не смог сесть и попал на видео. Его опубликовал британский таблоид Daily Mirror.

По данным источника, инцидент произошел во вторник, 9 апреля, в аэропорту Манчестера. На размещенных в сети кадрах видно, как пассажирский лайнер раскачивается из стороны в сторону при сильном ветре, затем касается одним колесом земли и прерывает посадку.

Как пишет издание, недалеко от аэропорта Манчестера в тот день наблюдались порывы ветра со скоростью до 50 миль в час (около 20 метров в секунду). Ветер валил деревья на дороги и трамвайные пути. Отмечается, что восьми самолетам при посаде пришлось уйти на второй круг.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines приземлился во время шторма и попал на видео. На кадрах видно, как воздушное судно прыгает над взлетно-посадочной полосой, при этом сильно раскачиваясь.