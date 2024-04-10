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10:17, 10 апреля 2024Силовые структуры

Прокурор подал протест на мягкий приговор виновнику гибели поэта Рубинштейна

Прокурор опротестовал мягкий приговор виновнику гибели поэта Рубинштейна

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

Останкинский межрайонный прокурор подал апелляционное представление на приговор водителю автомобиля, сбившего поэта Льва Рубинштейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

В ведомстве сочли слишком мягким наказание, назначенное виновнику ДТП. Его приговорили к условному наказанию сроком на 1 год 8 месяцев, признан виновным в совершении преступления по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

14 января поэт Лев Рубинштейн скончался в Москве на 77-м году жизни. Он получил тяжелые травмы, когда 8 января его сбила машина на пешеходном переходе, и был доставлен с отеком мозга в НИИ имени Склифосовского.

В отношении 63-летнего водителя, по вине которого произошла авария, возбудили уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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