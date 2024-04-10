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Прокурор подал протест на мягкий приговор виновнику гибели поэта Рубинштейна
Прокурор опротестовал мягкий приговор виновнику гибели поэта Рубинштейна
Останкинский межрайонный прокурор подал апелляционное представление на приговор водителю автомобиля, сбившего поэта Льва Рубинштейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.
В ведомстве сочли слишком мягким наказание, назначенное виновнику ДТП. Его приговорили к условному наказанию сроком на 1 год 8 месяцев, признан виновным в совершении преступления по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).
14 января поэт Лев Рубинштейн скончался в Москве на 77-м году жизни. Он получил тяжелые травмы, когда 8 января его сбила машина на пешеходном переходе, и был доставлен с отеком мозга в НИИ имени Склифосовского.
В отношении 63-летнего водителя, по вине которого произошла авария, возбудили уголовное дело.