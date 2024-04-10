В России высказались о будущем отношений с Арменией

Сенатор Карасин: ряд тезисов Армении об отношениях с Россией вызывают сожаление

Ряд тезисов армянских политических деятелей о сотрудничестве республики с Россией вызывают сожаление, утверждает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о будущем отношений Москвы и Еревана.

Я лично убежден в том, что отношения между Россией и Арменией — это константа, которая всегда будет активной, будет развиваться, потому что два близких государства и народа воспитаны в этом ключе на протяжении многих поколений Григорий Карасин российский сенатор

«Вызывает сожаление сегодня, что некоторые политические деятели Армении всячески пытаются втолковать своему общественному мнению, что Армения отходит как-то от России. Это очень печально, и, на мой взгляд, не совсем правильная линия поведения некоторых политических кругов Армении, потому что от этого проиграет прежде всего сама Армения. Не хотелось бы верить в то, что такая линия сомнений и публичных рассуждений такого негативного плана будет длительной», — сказал сенатор.

10 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения двух государств переживают не лучшие времена. При этом он добавил, что трудно переоценить взаимодействие с Москвой для государственности, суверенитета, безопасности и экономики республики. Политик отметил, что Ереван не совершал ошибок в отношениях. «Мы действительно не сделали ни одного неверного шага в наших отношениях с Россией. Нет места, где наши коллеги могли бы обвинить нас в невыполнении своих обязательств», — сказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал Армению близким партнером и союзником России.

