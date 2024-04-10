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14:54, 10 апреля 2024Мир

Республиканцы выступили против передачи российских активов Украине

Республиканцы не поддерживают идею спикера Джонсона по передаче активов РФ Киеву

Фото: Thomas Peter / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон столкнулся с критикой однопартийцев из-за предложений по пакету помощи Украине. Республиканцы не поддерживают его идею о передаче российских активов Киеву, сообщает Punchbowl News со ссылкой на источники.

«То, что Джонсон до сих пор предлагал в отношении пакета помощи Украине — законопроект REPO, предусматривающий использование конфискованных российских активов [для помощи Киеву] (...) — не получает поддержки среди его коллег из Республиканской партии», — передает издание слова чиновников из Палаты представителей.

По мнению конгрессменов, очень маловероятно, что новый пакет помощи Украине пройдет через Палату представителей и получит одобрение республиканцев.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Джонсона в том, что он хочет нарушить правила ради одобрения Конгрессом нового пакета помощи Украине.

9 апреля она распространила письмо, в котором призвала отстранить Джонсона от должности спикера законодательного органа. Она обвинила его в предательстве интересов собственной партии и призвала республиканцев поддержать ее позицию.

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      Лина Пивоварова
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