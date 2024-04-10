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16:55, 10 апреля 2024Мир

Россия закрыла въезд сотрудникам госорганов и IT-компаний Великобритании

МИД: РФ закрыла въезд 22 британцам, в том числе представителям Micro Focus

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Российская сторона включила в свой «стоп-лист» ряд представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ.

По данным внешнеполитического ведомства, «из-за враждебных действий британской стороны» Москва закрыла въезд в страну 22 британцам, в том числе представителям IT-компаний Cisco и Micro Focus. Уточняется, что последняя предоставляет украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты для сбора данных в целях нанесения ударов по войскам и инфраструктуре России.

Санкции также коснулись лиц, причастных «к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом».

Ранее в марте МИД РФ ввел санкции против 56 граждан Канады за поддержку Вооруженных сил Украины.

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      Варвара Кошечкина
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