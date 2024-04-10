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13:22, 10 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В среду и четверг, 10 и 11 апреля, местами в западной части Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим представители ведомства напомнили гражданам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

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«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 в пожарную охрану либо в лесничество или администрацию сельского поселения, — говорится в сообщении. — Немедленно предупредите всех находящихся поблизости, что им необходимо срочно выйти из опасной зоны».

Ранее в Сочи супруги из Омской области отправились в поход в горы, заблудились и остались ночью в лесу без еды и воды. Туристы обратились за помощью к спасателям через экстренную службу 112.

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      Фариза Бацазова
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