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15:32, 10 апреля 2024Ценности

Россиянам назвали самый модный аксессуар сезона

Эксперт Lamoda Еркович назвала галстук самым модным аксессуаром сезона

Фото: Unsplash

Редактор моды Lamoda Яна Еркович назвала россиянам самый модный аксессуар сезона весна-лето 2024 года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Речь идет о галстуке, который, по словам эксперта, давно перестал быть частью исключительно официального дресс-кода, что подтверждают показы различных брендов: Magliano, Ferragamo, Martine Rose и других модных домов. По этой причине собеседница издания дала россиянам рекомендации по стилизации данного предмета гардероба.

В первую очередь Еркович советует миксовать два галстука. «Выбирайте контрастные цвета и разную ширину. Если вы любите сдержанные образы, тогда один из галстуков подберите в тон брюкам», — уточнила редакторы и призвала не бояться принтов. «Запомните правило: чем ярче и безумнее принты, тем спокойнее и сдержаннее должен быть сам образ», — добавила она.

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Кроме того, можно распускать узел, чтобы создать более небрежный наряд. Также можно и вовсе не завязывать узел. «И здесь есть несколько вариантов: обмотать галстук вокруг шеи, оставить его развязанным или же закинуть один конец на плечо — не бойтесь экспериментировать», — высказалась Еркович.

В заключение эксперт предложила также не пренебрегать монохромными образами. «Когда галстук по цвету совпадает с рубашкой — это автоматически добавляет 100 очков вашему образу», — отметила она.

В марте была названа модная замена футболкам на лето 2024 года. По словам экспертов, данный предмет гардероба в грядущем сезоне уступит место асимметричным топам.

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      Карина Черных
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