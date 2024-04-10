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01:22, 10 апреля 2024Мир

Шесть человек пропали без вести после взрыва на дамбе в Италии

ANSA: шесть человек пропали без вести после взрыва на дамбе в Италии

Фото: Stefano Guidi / Globallookpress.com

Шесть человек пропали без вести после взрыва на дамбе в Италии в области Эмилия-Романья. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление местной префектуры.

Инцидент произошел на гидроэлектростанции под Болоньей. Причины взрыва и последовавшего за ним пожара не уточняются. Всего в момент происшествия на станции находилось 15 человек, там проводились экстренные работы.

Позднее власти уточнили, что жертвами ЧП стали четыре человека, неизвестно местонахождение четверых. Пятеро рабочих получили ранения.

Для ликвидации последствий на место происшествия прибыли пожарные и карабинеры, поиск пропавших осложнялся сильным задымлением помещений, в том числе подземных. Очаг возгорания находится на глубине 30 метров, на девятом уровне станции. Дамба не пострадала.

Ранее на Тайване после сильного землетрясения обрушилось здание завода по производству пластмассы в городе Синьбэй. Официальной информации о жертвах не поступало.

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      Марина Совина
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