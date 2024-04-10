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20:11, 10 апреля 2024Наука и техника

Раскрыта судьба Солнечной системы

MNRAS: многие объекты Солнечной системы подвергнутся распаду

Фото: Rodrigo Garrido / Unsplash

Астрономы рассказали о судьбе Земли и всей Солнечной системы, когда Солнце начнет расширяться и превращаться в красного гиганта. Их выводы основаны на результатах исследования белых карликов, в атмосфере которых наблюдаются обломки поглощенных планет. Кратко о статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали фотометрические наблюдения из многочисленных обзоров большой области космоса за последние 17 лет. Они раскрыли долговременную изменчивость кривых блеска белых карликов ZTF J0328-1219, ZTF J0923+4236 и WD 1145+017, которые демонстрируют транзиты планетарных обломков. Изменчивость этих объектов нерегулярна и в некоторых случаях происходит в масштабе всего нескольких минут.

Такой результат показывает, что значительная часть всех белых карликов, демонстрирующих фотосферное загрязнение металлами из аккрецированных обломков, содержит близкие планетезимали, которые в настоящее время подвергаются распаду. В отличие от предсказуемых транзитов планет вокруг обычных звезд, транзиты вокруг белых карликов имеют странную форму и хаотичны.

Астрономы полагают, что когда астероиды, спутники и планеты приближаются к белым карликам, огромная гравитация этих плотных объектов разрывает эти планетные тела на все более мелкие фрагменты. В случае Солнечной системы исчезнет не только Меркурий, Венера и, возможно, Земля, но катастрофическому распаду подвергнется также пояс астероидов и спутники Юпитера.

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      Александр Еникеев
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