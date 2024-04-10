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19:49, 10 апреля 2024Наука и техника

США последний раз запустили ракету Delta IV Heavy

ArsTechnica: США последний раз запустили ракету Delta IV Heavy

Фото: U.S. Air Force / Carleton Bailie / Wikipedia

Соединенные Штаты последний раз запустили тяжелую ракету Delta IV Heavy. Об этом пишет издание ArsTechnica.

Носитель стартовал с площадки в американском штате Флорида в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Старт стал 16-м и последним для ракеты Delta IV Heavy, являющейся одной из самых грузоподъемных из эксплуатируемых в мире. Также пуск стал 45-м и последним для носителей семейства Delta IV.

В феврале издание сообщило, что компания SpaceX захотела отобрать пусковую площадку у своего основного американского конкурента — United Launch Alliance (ULA). Речь идет о стартовом комплексе 37 на мысе Канаверал во Флориде, с которого запускают ракеты Delta IV Heavy.

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      Иван Потапов
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