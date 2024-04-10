Стало известно о воде у многоквартирных домов в Оренбурге

Салмин: вода из разлившегося Урала подошла к многоквартирным домам в Оренбурге

Вода из разлившегося Урала подошла к многоквартирным домам в Оренбурге, но риск затопления сейчас отсутствует. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Салмин.

«Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в Оренбурге в настоящий момент нет, очистные сооружения также работают в штатном режиме», — поведал Салмин.

Ранее 10 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что Оренбург находится на пике паводка. В то же время в Орске наблюдается тенденция к снижению половодья.

Уровень воды Урала у Оренбурга достиг отметки в 1022 сантиметра. Опасная отметка находится на уровне 930 сантиметров.