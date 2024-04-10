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09:59, 10 апреля 2024Россия

Страдающий от боли боец ЧВК за полгода не смог получить лечение по одной причине

В Кузбассе вагнеровец не смог получить лечение из-за отсутствия статуса ветерана

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Кемерове страдающий от непрекращающейся боли вагнеровец полгода не может получить лечение. О том, почему участник боев за Артемовск не может пройти полноценную реабилитацию, он рассказал журналистам сетевого издания «Кузбасс Онлайн».

Участник спецоперации рассказал, что после полученного ранения у него появилась постоянная головная боль. Попытки самостоятельного лечения не помогли россиянину заглушить боль. Для прохождения реабилитации бывшему участнику ЧВК необходим ветеранский статус, который ему не могут оформить с начала ноября 2023 года, когда мужчина вернулся домой.

«Сколько еще я должен ждать?» — спрашивает горожанин, слова которого приводит издание. В кузбасском филиале фонда «Защитники Отечества» журналистам ответили, что из 473 бывших вагнеровцев, которое обратились к ним за получением ветеранского статуса, удостоверения на момент подготовки материала получили менее восьми процентов.

Ранее проживающий после окончания спецоперации в Красноярске вагнеровец рассказал о бессоннице и боли. Мужчина, который мечтал стать хореографом, вернулся из зоны боевых действий инвалидом. Положенную за ранение выплату бойцу не дали, он получает пенсию размером десять тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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