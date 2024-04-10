Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 10 апреля 2024Мир

Тайвань проведет военные учения по отражению атаки Китая

Тайвань проведет учения «Хань Куан» и отработает прорыв блокады острова Китаем

Фото: Walid Berrazeg / Globallookpress.com

Тайвань проведет военные учения «Хань Куан», в ходе которых отработает отражение возможной атаки Китая и прорыв блокады острова. Об этом заявил представитель тайваньского Минобороны генерал-майор Дун Цзисин, сообщает Taibei Times.

Согласно плану маневров, военные должны дать отпор условному противнику, который под предлогом проведения учений развернул войска и начал операцию по блокаде Тайваня.

Представитель тайваньского оборонного ведомства отметил, что при планировании учений был учтен опыт конфликтов на Украине и в секторе Газа.

Командно-штабной этап учений пройдет с 19 по 26 апреля, в нем задействуют американскую автоматизированную систему моделирования боевых действий. Маневры на полигонах тайваньские военные проведут с 22 по 26 июля.

Ранее глава тайваньского МИД Джозеф Ву заявил, что вероятная победа России в конфликте на Украине может спровоцировать Китай на агрессию против Тайваня. Он добавил, что Пекин будет руководствоваться принципом «Россия смогла это сделать, значит, мы тоже можем».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      У побережья Крыма рухнул российский военный вертолет. Что известно о случившемся в Черном море?

      Порошенко выступил против мобилизации без решений по демобилизации

      Швейцария рассмотрит долгосрочную программу помощи Украине

      Суд принудительно ликвидировал Киви Банк

      Тайвань проведет военные учения по отражению атаки Китая

      HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов»

      Звезда «Папиных дочек» станет матерью во второй раз

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      На Украине захотели призвать женщин в армию по примеру Израиля

      В Госдуме рассказали о единственном мотиве сотрудничества США с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше