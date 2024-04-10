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09:48, 10 апреля 2024Наука и техника

Основатель Tesla раскритиковал отказ Маска от дешевых электромобилей

Основатель Tesla назвал позором отказ Tesla от дешевых автомобилей

Фото: Mike Blake / Reuters

Экс-руководитель компании Tesla Мартин Эберхард назвал отказ Илона Маска от выпуска дешевых электрокаров позором. Его слова цитирует Bloomberg.

По словам Эберхарда, недавно он услышал о том, что Tesla будет развивать беспилотные такси вместо доступных электромобилей, так как не может конкурировать с китайскими производителями. «Это позор. Возможно, они передумают», — раскритиковал бывших коллег специалист. Мартин Эберхард был сооснователем Tesla и занимал должность генерального директора фирмы до конца 2007 года.

Эберхард отметил, что дешевые электрокары необходимо выпускать для развития отрасли и распространения этого вида транспорта. Также он подчеркнул, что другие крупные автопроизводители уступают китайским компаниям, которые относительно недавно начали создавать автомобили. В качестве примера он привел Toyota, отметив, что японский автогигант «лишь наблюдает» за китайской компанией BYD, которая выпускает электрокары, но сам ничего не делает.

Кроме того, Мартин Эберхард подчеркнул, что производство электрокаров не похоже на выпуск гаджетов, как многие считают. «Это не пространство, где решающее значение имеют технологии, где победитель получает все», — заключил эксперт.

В феврале 2023 года сооснователь Tesla Мартин Эберхард раскритиковал беспилотные автомобили. Эберхард призвал потребителей не сравнивать транспортное средство с iPhone.

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      Андрей Ставицкий
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