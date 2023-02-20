Сооснователь Tesla раскритиковал беспилотные автомобили

Business Insider: сооснователь Tesla Мартин Эберхард раскритиковал беспилотные автомобили

Сооснователь Tesla Мартин Эберхард прокомментировал развитие технологии беспилотных автомобилей. Об этом сообщает издание Business Insider.

Эберхард заявил, что интерес Илона Маска к технологии автопилота угрожает компании. «Я думаю, что ошибочно думать об автомобиле как о программной платформе», — заметил инженер, подчеркнув, что потребители не должны сравнивать транспортное средство с iPhone.

По словам Мартина Эберхарда, в современных смартфонах часто появляются ошибки, которые влияют на работу устройства. «Если такая ошибка обнаруживается в ПО, которое управляет, например, тормозами или рулевым управлением, это может вас убить», — заявил специалист. Инженер раскритиковал технологию беспилотного вождения, заметив, что она является слишком сырой, чтобы применять ее на дорогах общего пользования.

В заключение Эберхард рассказал, что когда он был генеральным директором Tesla, у него не было мысли развивать технологию автопилотирования. «У меня не было бюджета, чтобы сделать приличную информационно-развлекательную систему в автомобиле, не говоря уже о том, чтобы подумать о чем-то вроде автопилота», — подчеркнул специалист.

В ноябре Tesla продемонстрировала властям Калифорнии систему автономного вождения. По словам источников Bloomberg, как минимум двое из чиновников выступили с критическими заявлениями в отношении функции полного автопилота.