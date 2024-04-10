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20:16, 10 апреля 2024Мир

Трамп назвал Байдена безумным и некомпетентным

Трамп: Байден — некомпетентный и безумный президент
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего президента Джо Байдена безумным и некомпетентным лидером. Об этом сообщает ТАСС.

«Он некомпетентный безумный президент. Он ужасный человек, он ужасный президент», — заявил Трамп.

Экс-президент также назвал Байдена «худшим президентом в истории страны», добавив, что глава государства «не может связать два предложения».

По словам Трампа, в данный момент Соединенные Штаты являются «нацией в упадке» в связи с некомпетентным руководством Байдена.

В начале апреля бывший лидер США обратил внимание на странное поведение Байдена, заподозрив его в приеме стимуляторов.

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      Елизавета Мытарева
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