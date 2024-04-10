Цены на популярные в России подержанные машины упали

«Автохаб»: цены на популярные в РФ подержанные машины упали на 5-18 % в марте

По итогам марта 2024 года цены на популярные в России модели подержанных автомобилей упали в среднем на 5,1-18,2 процента в месячном выражении. Активнее других за этот период времени дешевели отечественные машины с пробегом Granta, Niva Legend и Vesta, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Автохаб».

Так, за первый месяц весны стоимость подержанных Lada Granta в России снизилась на 18,2 процента в сравнении с февралем и опустилась до 729 тысяч рублей. В свою очередь, цены на машины Niva Legend с пробегом за этот период времени сократилась на 17 процентов, до 919 тысяч, а Lada Vesta с пробегом подешевели в среднем на 16 процентов, до 963 тысяч, уточнили эксперты.

В топ-5 по этому показателю также попали Kia Rio и Hyundai Creta. За месяц их стоимость упала в среднем на 13 и 12 процентов — до 1,5 и 2,1 миллиона рублей соответственно. Менее активно в марте на российском рынке снижались цены на подержанные автомобили из Европы, Японии и Китая. Среди подешевевших моделей с пробегом оказались Toyota Camry, Renault Arkana, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Lexus RX, Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 4, а также BMW X5 и X6, резюмировали аналитики.

Ранее в «Автостате-Инфо» назвали самые популярные в России китайские машины с пробегом. В их числе оказались бренды Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall. В целом по итогам января 2024 года в стране продали в общей сложности более 11 тысяч подержанных машин из КНР. В годовом выражении прирост составил 33 процента.