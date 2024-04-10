В Евросоюзе закупили 30 тысяч тонн одного российского товара

Россия экспортировала в Евросоюз около 30 тысяч тонн мурманской рыбы

Страны Евросоюза закупили около 30 тысяч тонн одного российского товара — мурманской рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, заявление приводится на сайте службы.

Как сообщили в Россельхознадзоре, всего за рубеж в период с 1 января по 8 апреля Россия экспортировала 38 тысяч тонн этой продукции, и около восьми тысяч тонн ушли в Китай, Южную Корею, Вьетнам и несколько африканских стран.

«Основные виды экспортируемой продукции — мороженые треска, пикша и филе трески», — рассказали в службе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин фразой «путь худеют» объявил о возвращении России рыбы из Баренцева моря, десятилетиями поедавшейся англичанами.