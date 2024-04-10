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10:28, 10 апреля 2024Россия

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ

Депутат Белик назвал слова Зеленского о контрнаступлении ВСУ заведомым обманом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Заявление Владимира Зеленского о новом контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) — заведомый обман, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал заявление Зеленского, который рассказал в интервью Bild об имеющемся у Украины плане нового контрнаступления. «Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату», — сказал Зеленский.

«Заведомо обманывая общество, Зеленский не хочет признаться сам себе, что серьезных прорывов не ожидается. Заявление Зеленского приобретает характер популистского шторма», — считает он.

Депутат напомнил, что Зеленский обещал взять под контроль Крым и разгромить Россию в ходе летнего контрнаступления в 2023 году, но так этого и не сделал. Украинскому политику не верят ни жители, ни западные партнеры, уверен Белик.

Ранее политический эксперт Владимир Джаралла назвал новый план контрнаступления Украины, озвученный Владимиром Зеленским, классической схемой мошенничества. По его мнению, этот план необходим, чтобы Украине давали деньги, которые впоследствии разворовывались бы. Аналитик отметил, что настоящая угроза для руководителей Украины состоит в том, что на Западе их все чаще называют мошенниками.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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