Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 10 апреля 2024Мир

В Китае рассказали о сигнале Пекина и Москвы Западу

Global Times: Китай и Россия подали сигнал об окончании гегемонии Запада

Фото: cnsphoto / Reuters

Пекин и Москва встречей председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова подали сигнал об окончании гегемонии Запада. Об этом пишет Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

Издание прокомментировало прошедшую встречу Лаврова и Си Цзиньпина. По словам экспертов, мероприятие стало сигналом Китая Западу о готовности развивать стратегическое партнерство с Россией.

«Если гегемонистские силы будут угрожать Китаю и России или миру во всем мире, Китай и Россия будут стоять вместе и вместе бороться, чтобы защитить собственные интересы», — рассказал профессор Университета международных отношений Китая Ли Хайдун. Другие собеседники издания также отметили готовность обеих стран придерживаться партнерства для сохранения глобального стратегического баланса.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала недопустимым вмешательство в экономическое сотрудничество с Россией. Она подчеркнула, что Пекин и Москва имеют право продвигать нормальное торгово-экономическое сотрудничество.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Игоря Стрелкова попросили отправить из колонии в зону СВО. Как он может попасть на фронт?

      Стали известны сроки запуска российско-белорусской группировки спутников ДЗЗ

      В МИД назвали невозможным диалог с США по кибербезопасности

      Мужские трусы стали трендом у женщин

      Продавший автомобиль террористам из «Крокуса» фигурант заявил о невиновности

      Пассажирка бизнес-класса сломала палец из-за неисправного кресла в самолете

      На Украине будут считать врученной недошедшую до адресата повестку

      ЦБ поддержал механизм борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян

      Заподозренную во взятке замминистра российского региона взяли под домашний арест

      В НАТО признали полную зависимость Украины от военной поддержки Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше