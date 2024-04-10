В Китае рассказали о сигнале Пекина и Москвы Западу

Global Times: Китай и Россия подали сигнал об окончании гегемонии Запада

Пекин и Москва встречей председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова подали сигнал об окончании гегемонии Запада. Об этом пишет Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

Издание прокомментировало прошедшую встречу Лаврова и Си Цзиньпина. По словам экспертов, мероприятие стало сигналом Китая Западу о готовности развивать стратегическое партнерство с Россией.

«Если гегемонистские силы будут угрожать Китаю и России или миру во всем мире, Китай и Россия будут стоять вместе и вместе бороться, чтобы защитить собственные интересы», — рассказал профессор Университета международных отношений Китая Ли Хайдун. Другие собеседники издания также отметили готовность обеих стран придерживаться партнерства для сохранения глобального стратегического баланса.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала недопустимым вмешательство в экономическое сотрудничество с Россией. Она подчеркнула, что Пекин и Москва имеют право продвигать нормальное торгово-экономическое сотрудничество.