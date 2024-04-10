Китай назвал недопустимым вмешательство в экономическое сотрудничество с Россией

МИД КНР: Китай не потерпит вмешательство в экономическое сотрудничество с РФ

Внешнее вмешательство в торгово-экономические отношения Китая и России недопустимо, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее цитирует ТАСС.

«Китай и РФ имеют право продвигать нормальное торгово-экономическое сотрудничество. Это сотрудничество не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию, китайская сторона также не приемлет осуждение и давление», — сказала дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия совместно с Китаем будет решать проблему санкций через БРИКС и ШОС.