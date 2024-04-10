В МИД назвали невозможным диалог с США по кибербезопасности

Директор департамента МИД Люкманов: диалог с США по кибербезопасности невозможен

Директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов назвал невозможным диалог с США по кибербезопасности в текущих реалиях. Его цитирует ТАСС.

В ответ на вопрос о вероятности такого диалога Люкманов заявил, что не может быть диалога со страной, которая «хочет нанести России стратегическое поражение с помощью некинетических средств информационных технологий».

«Конечно нет, диалог на эту тему невозможен», — утверждает дипломат.

В прошлом году представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются.