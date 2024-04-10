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23:18, 10 апреля 2024Силовые структуры

В Москве девочка попала в больницу после конкурса в детском центре

В Москве 5-летний ребенок получил сотрясение мозга на конкурсе в детском центре

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Москве во время празднования дня рождения пятилетняя девочка получила сотрясение мозга. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР)в Telegram-канале.

Инцидент произошел в одном из детских центров в российской столице. В ходе конкурса аниматор предложила ребенку совершить прыжок, в результате которого девочка ударилась головой о кафель и получила сотрясение мозга. Она была направлена в больницу. Сообщается, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента.

Ранее в Мытищах пятилетняя девочка застряла в уличной скамейке. Ей потребовалась помощь спасателей. Мать девочки сообщила, что она сидела на скамейке, поджимая ноги, и в какой-то момент ее нога соскользнула в отверстие между сиденьем и спинкой.

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      Маргарита Пименова
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