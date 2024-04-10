В НАТО признали полную зависимость Украины от военной поддержки Запада

Главком сил НАТО в Европе признал полную зависимость Украины от поддержки Запада

В данный момент Украина находится в полной зависимости от военной поддержки Запада. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи, его слова передает ТАСС.

«Украина по-прежнему почти полностью зависит от внешней поддержки — даже для того, чтобы просто продолжать сражаться. Остроту нынешнего момента преувеличить невозможно», — признал генерал.

Главком добавил, что если страны Запада не продолжат поддерживать Украину, она может потерпеть поражение.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поражение Украины является одним из двух возможных вариантов развития конфликта.