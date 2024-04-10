В Орске начали ловить рыбу рядом с затопленным домом

Shot: житель Орска начал ловить рыбу рядом с затопленным домом

Житель Орска Оренбургской области начал ловить рыбу рядом с затопленным домом. На это обратил внимание Telegram-канал Shot и опубликовал видео с россиянином.

На кадрах мужчина в шутку предполагает, что приманкой для хорошего улова могут стать лягушки. «Лучше ловить рыбу на лягушку, она не тонет, в отличие от моего дома», — говорит россиянин.

В МЧС России отметили, что вода в Орске постепенно стала уходить, ситуация стабилизировалась.

До этого эксперт Российской академии наук (РАН) Михаил Болгов назвал строительный брак причиной прорыва дамбы в Орске. Он также высказался по поводу версии о повреждении плотины из-за грызунов. Болгов счел данное предположение экзотическим.

Весеннее половодье уже затронуло 39 регионов России. Особенно сильно пострадала Оренбургская область, там 5 апреля в Орске прорвало дамбу, что привело к подтоплению тысяч домов и участков.