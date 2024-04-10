В российском аэропорту у пассажиров изъяли холодное оружие

В аэропорту Омска таможня нашла в багаже пассажиров два ножа и кастет

В аэропорту Омска таможенники обнаружили холодное оружие в багаже прибывших пассажиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Два ножа оказались у сумках граждан с международного рейса Наманган — Омск, а турист, вернувшийся из отпуска в Таиланде, привез кастет. Владельцы холодного оружия заявили, что это сувениры. Тем не менее ножи признаны оружием колюще-режущего действия, и их провоз через государственную границу требует разрешительных документов, а вот кастет вообще запрещен к ввозу в страну.

В отношении пассажиров возбуждены административные дела. Им предстоит оплатить штрафы. Оружие конфисковано.

4 апреля сообщалось, что россиянин попытался провезти в страну из Таиланда кораллы. Его задержали при прохождении «зеленого» коридора в аэропорту Новосибирска, куда он прилетел с курорта Пхукет. В его багаже нашли 19 фрагментов морских кораллов. 41-летний мужчина заявил, что собрал их на пляже и вез домой в качестве сувенира, а о необходимости декларировать предметы не знал.