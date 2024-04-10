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12:02, 10 апреля 2024Мир

Во Франции выступили против вступления Украины в ЕС

Express: вступление Украины в ЕС может убить объединение

Фото: Yves Herman / Reuters

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) может убить объединение, заявил в беседе с Express источник в правительстве Франции.

«Украине не место в Евросоюзе. Мы совершаем ту же ошибку, что и с Турцией. Это будет ошибка, которая убьет ЕС. Интегрировать ведущего мирового производителя зерна будет безумием», — выступил против собеседник издания.

Другой источник агентства из партии, поддерживающей действующего президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что членство Киева в ЕС нужно сделать одним из пунктов переговоров с Москвой.

Ранее стало известно, что Украина ждет в этом году от Евросоюза финансовую помощь в размере 16 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.

В марте издание Politico сообщило, ЕС «тайно работает» над вступлением Украины в Евросоюз — огласки не допускают из-за предстоящих европейских выборов и протестов фермеров. Кроме того, в Европе опасаются открытого обсуждения евроинтеграции Молдавии и ряда Балканских стран.

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