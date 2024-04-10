Залившего рот знакомому монтажной пеной россиянина отправили в СИЗО

Суд арестовал до 9 июня жителя Москвы, залившего рот знакомому монтажной пеной

Таганский районный суд Москвы отправил в СИЗО местного жителя Александра Смирнова, который, по предварительным данным, расправился со своим 31-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Фигурант обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, он пробудет под арестом до 9 июня.

Известно, то конфликт между двумя мужчинами произошел во время застолья в подвале одной из столичных организаций на Таганской площади. В какой-то момент Смирнов ударил своего знакомого, а затем залил ему рот и интимное место монтажной пеной. Потерпевший не выжил. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.