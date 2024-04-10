Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:42, 10 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский высказался против заморозки конфликта на Украине

Зеленский: в случае заморозки конфликта Украина не сможет развиваться
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае заморозки конфликта с Россией страна не сможет развиваться, так как в нее никто не будет инвестировать. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

«Везде, где замораживались конфликты, он (конфликт — прим. "Ленты.ру") заканчивался медленным расширением оккупации. Это может произойти с помощью оружия или политическим путем. Это самое важное — страна не может развиваться. Если у вас не "горячая" война, у вас как минимум "тлеющая" война. Никто тогда не будет инвестировать в страну», — рассказал украинский лидер.

При этом он отметил, что после заморозки конфликта общество будет счастливо, однако Россия использует паузу, чтобы нарастить производство и запасы военной техники, боеприпасов и беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что российские удары по энергосистеме Украины оказывают большое влияние на ход конфликта. По его словам, они причиняют огромную боль.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      Звезда «Улиц разбитых фонарей» объяснила феномен сериала

      Пять россиян осуждены в Таиланде за похищение соотечественников и вымогательство

      В российском регионе полицейский вымогал многомиллионную взятку в криптовалюте

      Посольство России в Швейцарии ответило на вопрос об участии в саммите по Украине

      Стало известно об угрозе затопления многоэтажки в центре Оренбурга

      Пентагон назвал причину необходимости США предоставить помощь Украине

      США последний раз запустили ракету Delta IV Heavy

      Пентагон счел удары Украины по энергообъектам России безрезультатными

      В Польше рассказали о новом опасном оружии России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше