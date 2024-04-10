Зеленский высказался против заморозки конфликта на Украине

Зеленский: в случае заморозки конфликта Украина не сможет развиваться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае заморозки конфликта с Россией страна не сможет развиваться, так как в нее никто не будет инвестировать. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

«Везде, где замораживались конфликты, он (конфликт — прим. "Ленты.ру") заканчивался медленным расширением оккупации. Это может произойти с помощью оружия или политическим путем. Это самое важное — страна не может развиваться. Если у вас не "горячая" война, у вас как минимум "тлеющая" война. Никто тогда не будет инвестировать в страну», — рассказал украинский лидер.

При этом он отметил, что после заморозки конфликта общество будет счастливо, однако Россия использует паузу, чтобы нарастить производство и запасы военной техники, боеприпасов и беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что российские удары по энергосистеме Украины оказывают большое влияние на ход конфликта. По его словам, они причиняют огромную боль.