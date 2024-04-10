Бывшая пастор снялась топлес и показала видео подписчикам

Бросившая службу в церкви бразильская модель OnlyFans Ана Акива снялась топлес и показала кадры подписчикам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывший пастор поделилась роликом, где предстала в красных трусах, повернувшись к камере спиной. При этом к самому видео она добавила фильтр с эффектом мокрого стекла.

Зрители восхитились постом Акивы и принялись писать комплименты в комментариях. «Ты такая потрясающая», «Просто совершенство», «Замечательно», «Заставляешь сердце биться чаще», «Красотка», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша также показала откровенное фото фанатам. Тогда 40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», предстала на размещенном снимке спиной к камере. Она примерила укороченную атласную блузку красного цвета и облегающие синие джинсы.